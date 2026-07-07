A região Sudoeste terá tempo estável e com pouca chance de chuva para quarta-feira (8). As temperaturas máximas na região alcançarão 29.3°C em Acreúna, seguidas por Turvelândia e Santa Rita do Araguaia com 29.0°C cada. As cidades mais frias serão Aporé, com mínima de 12.1°C, e Mineiros, com 12.2°C.A umidade média na região ficará em 67.63%. Itajá registrará os maiores índices de umidade, chegando a 86.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 10.19%, sendo Portelândia a cidade com a maior probabilidade, alcançando 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.2°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 26.9°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 27.5°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 28.4°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 27.1°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 26.8°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 27.5°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 27.3°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 26.9°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 27.4°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 27.2°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 28.7°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 28.2°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 26.6°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 27.2°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 27.6°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 27.9°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 27.3°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.6°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 26.5°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 27.8°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 29.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.