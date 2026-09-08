A região Sudoeste deve registrar oscilações nas condições do tempo nesta quarta-feira (9), apresentando marcas térmicas elevadas em diversos municípios. A média das temperaturas máximas se aproxima de 30,93°C, enquanto as mínimas ficam em torno de 21,01°C. Entre os destaques locais, os termômetros devem registrar os maiores índices, de até 32,0°C, nas cidades de Castelândia, Itajá e Lagoa Santa. Por outro lado, as madrugadas mais frias são esperadas em Montividiu e Chapadão do Céu, onde a mínima chega a 19,8°C.O nível médio de umidade relativa do ar na região fica em 71,04% ao longo do dia, com destaque para Itajá, que atinge o pico de 85,0%, seguida de perto por Lagoa Santa e Aporé, ambas com 84,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional estimada é de 19,62%, mas algumas localidades apresentam chances bem mais expressivas de ocorrências de precipitação, como é o caso de São Simão, com 65,0% de probabilidade, Itajá, com 55,0%, e Lagoa Santa, que registra 45,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Aporé: máxima 31,5°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Cachoeira Alta: máxima 31,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Castelândia: máxima 32,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Caçu: máxima 31,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Chapadão do Céu: máxima 29,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 10,0%Gouvelândia: máxima 31,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Itajá: máxima 32,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Itarumã: máxima 31,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Jataí: máxima 30,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Lagoa Santa: máxima 32,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Maurilândia: máxima 31,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Mineiros: máxima 30,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Montividiu: máxima 29,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Paranaiguara: máxima 31,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Perolândia: máxima 29,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Portelândia: máxima 29,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Quirinópolis: máxima 31,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Rio Verde: máxima 29,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Santa Helena de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 31,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Serranópolis: máxima 29,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%São Simão: máxima 31,3°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 65,0%Turvelândia: máxima 32,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.