A região Sudoeste terá grande chance de chuva para a quinta-feira (1). O tempo apresenta cidades com temperaturas elevadas, com Castelândia e Maurilândia atingindo 34.9°C, e Lagoa Santa com 34.8°C. Já as cidades mais frias serão Montividiu, com mínima de 20.2°C, e Perolândia, com 20.9°C.A umidade média na região será de 71.15%, com Santa Rita do Araguaia registrando a maior umidade noturna, de 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 51.63%. Cidades como Perolândia podem ter 75.0% de probabilidade de chuva durante o dia, enquanto Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta atingem 75.0% de probabilidade para a noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 33.5°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 33.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Aporé: máxima 33.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Cachoeira Alta: máxima 34.4°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Castelândia: máxima 34.9°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Caçu: máxima 33.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Chapadão do Céu: máxima 31.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 34.4°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 26.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Itajá: máxima 33.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Itarumã: máxima 33.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Jataí: máxima 31.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Lagoa Santa: máxima 34.8°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Maurilândia: máxima 34.9°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mineiros: máxima 31.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 31.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Paranaiguara: máxima 34.7°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Perolândia: máxima 30.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Portelândia: máxima 31.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 34.6°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Rio Verde: máxima 32.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Santa Helena de Goiás: máxima 33.5°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 32.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio da Barra: máxima 33.5°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Serranópolis: máxima 32.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%São Simão: máxima 34.8°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 38.6°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Turvelândia: máxima 34.7°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.