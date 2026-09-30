A região Sudoeste passará por um dia de céu aberto e sem previsão de mudanças bruscas nas condições do tempo nesta quinta-feira (1), apresentando uma média mínima de 20,71°C no território. Entre os destaques para as maiores temperaturas do período, Acreúna registra a máxima mais alta, com 32,2°C, seguida por Turvelândia, com 32,1°C, e Castelândia, com 31,6°C. Já as menores marcas no termômetro devem ocorrer em Montividiu, com mínima de 19,2°C, e em Perolândia, que registra 19,3°C.O índice médio da umidade relativa do ar na região fica em torno de 70,38%, com os maiores valores alcançando 87,0% em cidades como Aporé, Chapadão do Céu e Serranópolis. No que diz respeito às precipitações, a probabilidade média de chuva para a área sudoeste é de 28,65%, sendo que Perolândia apresenta a maior expectativa para o dia, com 50,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 32,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Aporé: máxima 26,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Cachoeira Alta: máxima 29,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Castelândia: máxima 31,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Caçu: máxima 28,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Chapadão do Céu: máxima 26,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Gouvelândia: máxima 30,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Itajá: máxima 27,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 25,0%Itarumã: máxima 27,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Jataí: máxima 28,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 45,0%Lagoa Santa: máxima 27,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 30,0%Maurilândia: máxima 31,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Mineiros: máxima 28,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 35,0%Montividiu: máxima 28,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%Paranaiguara: máxima 29,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 45,0%Perolândia: máxima 28,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 50,0%Portelândia: máxima 28,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Quirinópolis: máxima 30,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 40,0%Rio Verde: máxima 29,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 40,0%Santa Helena de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Santo Antônio da Barra: máxima 31,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Serranópolis: máxima 26,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%São Simão: máxima 29,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 40,0%Turvelândia: máxima 32,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.