A região Sudoeste terá um dia marcado pelo predomínio de sol e baixa possibilidade de precipitações ao longo desta quinta-feira (10). Entre os destaques de temperatura, Turvelândia desponta com a máxima mais elevada, atingindo 35,1°C, seguida de perto por Castelândia, com 34,9°C, e Maurilândia, que registra até 34,7°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do dia devem ocorrer em Montividiu, com 20,1°C, e em Chapadão do Céu, onde os termômetros marcam 20,4°C.A umidade relativa média do tempo na região Sudoeste deve ficar em 60,38%, com os maiores índices previstos para as cidades de Itajá e Paranaiguara, que registram 72,0%, e Lagoa Santa, com 71,0%. Em relação à probabilidade média de chuva, que é de 17,5% na região, a chance mais expressiva de precipitação se concentra em Gouvelândia, com 55,0%, acompanhada por Castelândia e Itarumã, ambas com 45,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 34,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 33,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Aporé: máxima 34,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cachoeira Alta: máxima 34,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Castelândia: máxima 34,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 45,0%Caçu: máxima 34,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Chapadão do Céu: máxima 31,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Gouvelândia: máxima 34,2°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Itajá: máxima 34,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Itarumã: máxima 34,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 45,0%Jataí: máxima 32,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Lagoa Santa: máxima 34,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 40,0%Maurilândia: máxima 34,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Mineiros: máxima 32,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Montividiu: máxima 31,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 33,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 25,0%Perolândia: máxima 31,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Portelândia: máxima 31,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 34,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Rio Verde: máxima 32,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Santa Helena de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 32,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio da Barra: máxima 34,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Serranópolis: máxima 32,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%São Simão: máxima 33,5°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Turvelândia: máxima 35,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 30,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.