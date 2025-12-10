A região Sudoeste, para a quinta-feira (11), apresenta grande chance de chuva, com destaque para Gouvelândia, onde a probabilidade de tempo chuvoso atinge 65% à noite. As cidades mais quentes incluem São Simão, com máxima de 29.4°C, Paranaiguara, com 29.3°C, e Quirinópolis, também com 29.3°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Montividiu, com mínima de 19.8°C, e Perolândia, com 20.1°C.A umidade média na região está em 81.48%, com índices mais elevados em Perolândia e Santa Rita do Araguaia, ambas com 93% de umidade. A probabilidade de chuva média é de 29.9%, com as maiores probabilidades sendo em Gouvelândia (65% à noite), e em Perolândia e Quirinópolis, ambas com 40% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 28.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 28.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Castelândia: máxima 28.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Caçu: máxima 28.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 26.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 29.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Itajá: máxima 28.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 28.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 26.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 29.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Maurilândia: máxima 28.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Mineiros: máxima 27.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 25.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 29.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Perolândia: máxima 26.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 29.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Rio Verde: máxima 26.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Serranópolis: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 29.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Turvelândia: máxima 28.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.