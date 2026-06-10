A região Sudoeste terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (11), caracterizando o tempo da data. As cidades mais quentes incluem Turvelândia, com máxima de 26.3°C, Acreúna, com 26.0°C, e Cachoeira Alta, com 25.8°C. Já as cidades com as menores temperaturas são Mineiros, com mínima de 17.3°C, e Chapadão do Céu, com 17.5°C.A umidade média na região será de 79.19%, com picos de 93.0% em Aporé, e 92.0% em Itajá e Mineiros. A probabilidade média de chuva é de 38.94%, mas algumas localidades terão chances maiores, como Santa Helena de Goiás com 70.0%, e Portelândia e Chapadão do Céu, ambas com 65.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 26.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 25.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Aporé: máxima 25.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Cachoeira Alta: máxima 25.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Castelândia: máxima 25.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Caçu: máxima 25.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Chapadão do Céu: máxima 24.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Gouvelândia: máxima 25.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itajá: máxima 25.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Itarumã: máxima 25.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Jataí: máxima 24.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 60.0%Lagoa Santa: máxima 25.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Maurilândia: máxima 25.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Mineiros: máxima 25.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Montividiu: máxima 23.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Paranaiguara: máxima 25.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Perolândia: máxima 24.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Portelândia: máxima 24.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Quirinópolis: máxima 25.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Rio Verde: máxima 24.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santa Helena de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 25.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 60.0%Santo Antônio da Barra: máxima 25.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 24.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%São Simão: máxima 25.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Turvelândia: máxima 26.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.