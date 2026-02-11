A região Sudoeste terá grande chance de chuva para a quinta-feira (12). O tempo promete chuvas significativas, com Turvelândia registrando a máxima de 29.4°C, seguida por Gouvelândia e São Simão, ambas com 29.3°C. As mínimas mais baixas serão em Montividiu e Perolândia, ambas com 19.3°C.A umidade média regional do ar ficará em 84.0%. As cidades com maior umidade são Santa Rita do Araguaia com 95.0%, Perolândia com 94.0% e Portelândia também com 94.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 52.02%, com destaque para Acreúna e Maurilândia, ambas com 95.0% de chance, e Aporé com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Aporé: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Cachoeira Alta: máxima 28.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Castelândia: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Caçu: máxima 27.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Chapadão do Céu: máxima 25.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Gouvelândia: máxima 29.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Itajá: máxima 28.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Itarumã: máxima 28.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Jataí: máxima 25.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Lagoa Santa: máxima 28.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Maurilândia: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Mineiros: máxima 26.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Montividiu: máxima 25.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 28.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Perolândia: máxima 24.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 24.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Quirinópolis: máxima 28.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Rio Verde: máxima 27.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 24.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Serranópolis: máxima 25.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%São Simão: máxima 29.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Turvelândia: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.