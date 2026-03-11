A região Sudoeste terá grande chance de chuva para a quinta-feira (12), marcando o tempo na região. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Turvelândia, com 30.0°C, seguida por Acreúna e Castelândia, ambas com 29.8°C. As mínimas mais baixas ocorrerão em Montividiu, atingindo 19.5°C, e em Chapadão do Céu, com 19.6°C.A umidade média na região ficará em 86.29%, com cidades como Itajá, Lagoa Santa e Mineiros apresentando os maiores índices, com 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 66.54%, com destaque para Castelândia, Lagoa Santa e Maurilândia, onde as chances chegam a 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Aporé: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira Alta: máxima 27.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Castelândia: máxima 29.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Caçu: máxima 28.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Chapadão do Céu: máxima 24.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 60.0%Gouvelândia: máxima 28.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Itajá: máxima 27.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Itarumã: máxima 27.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Jataí: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Maurilândia: máxima 29.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Mineiros: máxima 28.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Montividiu: máxima 27.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Paranaiguara: máxima 28.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Perolândia: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Portelândia: máxima 27.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Quirinópolis: máxima 28.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Rio Verde: máxima 28.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 80.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Serranópolis: máxima 27.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%São Simão: máxima 28.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Turvelândia: máxima 30.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.