A região Sudoeste apresentará predomínio de sol e calor em grande parte do dia nesta quinta-feira (13). Quirinópolis desponta como a cidade mais quente, com termômetros atingindo máxima de 35,3°C, seguida por Itajá e Lagoa Santa, que devem registrar 35,1°C. Por outro lado, as menores temperaturas previstas para o início do dia ocorrem em Mineiros, com mínima de 14,4°C, e em Jataí, onde os termômetros devem registrar até 14,5°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional prevista é de 40,94%, com os maiores índices concentrados em Aporé, atingindo até 64,0%, e em Itajá, com 63,0%. A probabilidade de chuva na região é bastante baixa, com média geral de apenas 1,54%. No entanto, as maiores chances de precipitação se limitam a Paranaiguara, Rio Verde e Chapadão do Céu, onde a probabilidade de chuva atinge o índice de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 34,6°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 33,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 34,3°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 34,8°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 34,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 34,2°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 32,3°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 34,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 35,1°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 34,4°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 32,6°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 14,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 35,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 34,6°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 33,0°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 14,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 31,9°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 34,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Perolândia: máxima 31,5°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 31,6°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 35,3°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Rio Verde: máxima 33,0°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Helena de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 32,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 34,2°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 32,7°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 35,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 34,6°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.