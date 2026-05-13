A região Sudoeste terá tempo com temperaturas elevadas para a quinta-feira (14). As máximas atingirão 31.3°C em São Simão e Turvelândia, e 31.2°C em Quirinópolis. Já as cidades mais frias serão Itajá e Montividiu, ambas com mínimas de 16.2°C.A umidade relativa do ar na região Sudoeste apresentará média de 65.98%. As cidades com maiores índices de umidade noturna incluem Aporé com 84.0%, Mineiros e Montividiu com 83.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 10.87% na região. Chapadão do Céu terá a maior probabilidade de chuva, com 25.0%, seguido por Itarumã e Jataí, ambos com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 30.3°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 31.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 31.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 30.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 28.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 30.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 31.0°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 30.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 29.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 30.9°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 30.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 29.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 28.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 30.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 28.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 31.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 29.3°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 29.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 31.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.