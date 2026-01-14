A região Sudoeste terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (15), caracterizando um tempo úmido. As cidades com as maiores temperaturas esperadas são Lagoa Santa, com máxima de 31.7°C, São Simão, com 30.9°C, e Aporé, atingindo 30.8°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Montividiu, com 18.1°C, e Perolândia, com 18.5°C.A umidade média na região ficará em 76.17%, com destaque para Rio Verde e Chapadão do Céu, que registrarão 89.0% de umidade, e Cachoeira Alta, com 88.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 42.5%. No entanto, cidades como Itajá e Aporé terão maiores chances de tempo chuvoso, com 85.0% de probabilidade, seguidas por Mineiros, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Aporé: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Alta: máxima 29.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Castelândia: máxima 30.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Caçu: máxima 29.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Chapadão do Céu: máxima 29.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Gouvelândia: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Itajá: máxima 30.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Itarumã: máxima 29.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Jataí: máxima 27.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Lagoa Santa: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 30.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mineiros: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 26.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 30.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 27.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Portelândia: máxima 30.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Quirinópolis: máxima 30.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Rio Verde: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Serranópolis: máxima 29.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 30.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 30.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.