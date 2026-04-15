A região Sudoeste para quinta-feira (16) terá tempo com poucas chances de chuva. As temperaturas máximas na região devem ser de 31.8°C em Itajá e Lagoa Santa, e 31.6°C em Castelândia. Já as mínimas mais baixas serão em Jataí, com 18.7°C, e Montividiu, com 18.8°C.A umidade média na região ficará em 63.12%, com destaque para Santa Rita do Araguaia, onde a umidade pode chegar a 80.0%, e São Simão, com 77.0%. A probabilidade média de chuva é de 11.44%, sendo que as cidades de Mineiros e Montividiu apresentam as maiores chances, com 25.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 31.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 31.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 31.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 30.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 28.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 31.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 31.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 31.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 29.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 31.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 30.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 28.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 31.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 30.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 29.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 31.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.