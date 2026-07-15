A região Sudoeste terá uma quinta-feira (16) com céu aberto e termômetros em elevação, registrando marcas máximas que chegam a uma média de 30,47°C, enquanto a média mínima fica em 16,86°C. Os índices mais elevados de calor devem ocorrer em Itajá, com máxima de 31,7°C, seguida por Lagoa Santa e Turvelândia, ambas marcando 31,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas no início do dia serão registradas em Aporé, com mínima de 14,3°C, e novamente em Itajá, onde os termômetros caem para até 14,5°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em 59,21%, com destaque para o município de Mineiros, que deve registrar até 81,0%, além de Aporé e Chapadão do Céu, ambos com marcas de 77,0%. A chance de chuva para a região é praticamente nula, apresentando uma probabilidade média de apenas 0,29%. A única variação digna de nota ocorre em Santa Rita do Araguaia, onde a probabilidade de precipitação alcança os 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31,1°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30,2°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 30,9°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 31,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 31,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 30,7°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 29,4°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 30,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 31,7°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 14,5°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 31,2°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 29,9°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 31,6°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 31,3°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 30,1°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 28,4°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 30,5°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 28,8°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 28,7°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 31,2°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 29,2°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29,5°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 30,6°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 30,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 31,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 31,6°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.