A região Sudoeste vivencia uma quinta-feira (17) de calor intenso na maior parte de seu território, com marcas térmicas elevadas ao longo do dia. Entre os locais mais quentes, Turvelândia lidera com máxima de 36,5°C, seguida por Castelândia com 36,4°C e Maurilândia com 36,3°C. Já os momentos mais amenos da jornada são esperados em Chapadão do Céu e Itajá, onde as temperaturas mínimas caem para 18,4°C e 18,6°C, respectivamente.O tempo na região apresenta uma média de umidade relativa do ar na casa de 49,13%, com os maiores índices previstos em Itajá e Lagoa Santa, que chegam a 66,0%. A chance de chuva permanece bastante reduzida, com uma média regional de probabilidade de precipitação de 1,44%, sendo que Rio Verde registra o maior percentual, com apenas 10,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 36,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 35,3°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 35,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 35,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 36,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 35,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 33,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 35,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 35,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 35,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 34,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 35,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 36,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 35,4°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Montividiu: máxima 33,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 35,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 33,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 34,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Quirinópolis: máxima 35,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 34,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 35,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 35,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio da Barra: máxima 35,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 34,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 35,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 36,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.