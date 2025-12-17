A região Sudoeste terá grande chance de chuva na quinta-feira (18). As temperaturas mais elevadas são esperadas em Lagoa Santa, com máxima de 27.9°C, São Simão, com 27.6°C, e Itajá, com 27.5°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Montividiu, com 19.2°C, e Perolândia, com 19.8°C.A umidade média na região ficará em 89.38%, com destaque para os maiores índices de umidade em Perolândia (98.0%), Montividiu (97.0%) e Santa Rita do Araguaia (97.0%). A probabilidade média de chuva é de 53.75%, com as maiores probabilidades em Santa Helena de Goiás (85.0%), Santo Antônio da Barra (85.0%) e Acreúna (75.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 26.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Aporé: máxima 27.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 27.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Castelândia: máxima 26.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Caçu: máxima 27.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Chapadão do Céu: máxima 24.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Gouvelândia: máxima 25.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Itajá: máxima 27.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 27.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Jataí: máxima 24.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Lagoa Santa: máxima 27.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 26.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Mineiros: máxima 25.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Montividiu: máxima 24.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Paranaiguara: máxima 27.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Perolândia: máxima 25.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Portelândia: máxima 26.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Quirinópolis: máxima 26.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Rio Verde: máxima 25.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Helena de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santo Antônio da Barra: máxima 25.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Serranópolis: máxima 26.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%São Simão: máxima 27.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Turvelândia: máxima 27.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.