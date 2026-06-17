A região Sudoeste para quinta-feira (18) terá como característica principal **temperaturas amenas**. Turvelândia será a cidade mais quente, marcando 29.7°C, seguida por Acreúna e Castelândia, ambas com 29.4°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Mineiros e Montividiu, ambas com 12.5°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 65.35% em média, sendo Quirinópolis a cidade com maior umidade à noite, atingindo 87.0%. A probabilidade de chuva é muito baixa, com o maior índice de 10.0% em Cachoeira Alta, Chapadão do Céu e Santa Rita do Araguaia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.4°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.0°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 27.1°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 28.2°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 29.4°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 27.9°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 26.8°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 28.4°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 27.5°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itarumã: máxima 27.5°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Jataí: máxima 27.9°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 27.4°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Maurilândia: máxima 29.4°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 28.7°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 12.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Montividiu: máxima 27.0°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 27.5°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Perolândia: máxima 28.0°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Portelândia: máxima 28.1°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Quirinópolis: máxima 28.5°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 27.7°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.9°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.9°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 27.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São Simão: máxima 28.3°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Turvelândia: máxima 29.7°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.