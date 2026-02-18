A região Sudoeste, para a quinta-feira (19), terá grande chance de chuva como principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão Lagoa Santa com 32.5°C, Itajá com 32.3°C e Itarumã com 32.0°C. Já as mais frias incluem Montividiu com 19.6°C e Perolândia com 19.8°C.A umidade média na região será de 78.04%, com picos noturnos de até 93.0% em cidades como Caçu, Mineiros e Santa Rita do Araguaia. A probabilidade média de chuva é de 46.73%, mas algumas localidades se destacam com índices muito mais elevados. Mineiros e Perolândia, por exemplo, preveem 95.0% de probabilidade de chuva, e Acreúna 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Aporé: máxima 31.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Alta: máxima 31.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Castelândia: máxima 31.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Caçu: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Chapadão do Céu: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 31.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 75.0%Itajá: máxima 32.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Itarumã: máxima 32.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Jataí: máxima 29.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 32.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Maurilândia: máxima 31.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Mineiros: máxima 29.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Montividiu: máxima 27.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 31.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Perolândia: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 27.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 31.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Rio Verde: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 30.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%São Simão: máxima 31.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Turvelândia: máxima 31.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 90.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.