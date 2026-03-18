A região Sudoeste terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (19). O tempo apresentará máximas de 30.4°C em Lagoa Santa, 30.3°C em Itajá e 30.1°C em Itarumã, sendo as cidades mais quentes. As mínimas mais baixas serão registradas em Chapadão do Céu, com 19.7°C, e em Perolândia, com 19.8°C.A umidade média na região ficará em 83.62%, com os maiores índices de umidade em Santa Rita do Araguaia (95.0%), Mineiros (94.0%) e Jataí (93.0%). A probabilidade de chuva média é de 54.9%, mas o tempo em cidades como Gouvelândia (95.0%), Aparecida do Rio Doce (90.0%) e Mineiros (90.0%) mostra chances significativamente mais altas de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Aporé: máxima 29.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira Alta: máxima 29.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Castelândia: máxima 29.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Caçu: máxima 29.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Chapadão do Céu: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Gouvelândia: máxima 29.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Itajá: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Itarumã: máxima 30.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Jataí: máxima 28.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Lagoa Santa: máxima 30.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Maurilândia: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Mineiros: máxima 27.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Montividiu: máxima 26.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Paranaiguara: máxima 29.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 55.0%Perolândia: máxima 26.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Portelândia: máxima 27.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Quirinópolis: máxima 28.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Rio Verde: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 28.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%São Simão: máxima 29.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Turvelândia: máxima 29.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.