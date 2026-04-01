O tempo na região Sudoeste para a quinta-feira (2) terá grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Lagoa Santa, com máxima de 31.4°C, e Castelândia e Itajá, ambas com 31.2°C. Montividiu e Perolândia apresentarão as menores temperaturas, com mínimas de 18.6°C.A umidade média na região ficará em torno de 76.21%. Cidades como Jataí e Mineiros podem registrar umidade de 90.0%, e Montividiu, 89.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 43.37%, com destaque para Lagoa Santa com 90.0%, Quirinópolis com 85.0% e Itarumã com 70.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 40.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Aporé: máxima 30.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Cachoeira Alta: máxima 30.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Castelândia: máxima 31.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Caçu: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Chapadão do Céu: máxima 28.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 5.0%Gouvelândia: máxima 30.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Itajá: máxima 31.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Itarumã: máxima 30.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Jataí: máxima 28.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Lagoa Santa: máxima 31.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Maurilândia: máxima 30.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Mineiros: máxima 28.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Montividiu: máxima 27.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Paranaiguara: máxima 30.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Perolândia: máxima 27.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 27.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 85.0%Rio Verde: máxima 28.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 29.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 30.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Turvelândia: máxima 31.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.