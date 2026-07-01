A região Sudoeste terá um tempo com temperaturas elevadas para quinta-feira (2). As cidades mais quentes incluem Itajá com 31.0°C, Lagoa Santa com 30.9°C e Turvelândia com 30.7°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Jataí, com 11.7°C, e Mineiros, com 12.1°C.A umidade média na região será de 56.52%. Cidades como Quirinópolis (83.0%), Aporé (80.0%) e Itajá (79.0%) apresentarão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é baixa, de 10%, com Chapadão do Céu registrando o índice mais alto, de 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.4°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.4°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 30.3°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 30.6°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 30.4°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 29.9°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 28.8°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 30.0°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 31.0°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 30.3°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 28.9°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 11.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 30.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 30.4°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 29.4°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 27.7°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 30.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 28.2°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 28.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 30.6°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 29.0°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.3°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.9°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 29.0°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 30.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 30.7°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.