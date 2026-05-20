A região Sudoeste, para a quinta-feira (21), terá um tempo com temperaturas amenas. As cidades mais quentes incluem Turvelândia, com máxima de 26.3°C, Acreúna com 26.0°C e São Simão com 25.9°C. As cidades mais frias são Montividiu, com mínima de 16.4°C, e Perolândia, com 16.7°C.O tempo na região Sudoeste para amanhã registra uma umidade média de 82.88%. As cidades com maior umidade são Aporé, com 94.0%, Itajá com 93.0% e Quirinópolis com 93.0%. A probabilidade de chuva média é baixa, de 12.6%. As cidades com maior probabilidade de chuva são Santa Rita do Araguaia com 35.0%, Aparecida do Rio Doce com 20.0% e Cachoeira Alta com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 26.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 23.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 23.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 24.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 25.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 24.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 23.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 25.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 24.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 23.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 23.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 24.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 25.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 25.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 23.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 24.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 24.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 25.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 25.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 23.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 25.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 25.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 22.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 25.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 26.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.