A região Sudoeste apresentará para a quinta-feira (22) um tempo com temperaturas variadas como sua principal característica. As cidades mais quentes incluem Itajá com máxima de 31.3°C, Aporé com 31.2°C e Lagoa Santa com 31.0°C. Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Perolândia, com mínima de 17.6°C, e Montividiu, com mínima de 18.1°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 77.9%, com destaque para Acreúna, Montividiu e Santa Helena de Goiás, onde a umidade poderá atingir 95.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 16.35% em média, sendo Acreúna, Castelândia e Maurilândia as cidades com maior probabilidade, de 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Aporé: máxima 31.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 27.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Caçu: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Chapadão do Céu: máxima 29.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 28.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Jataí: máxima 27.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Lagoa Santa: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 27.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Mineiros: máxima 28.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 25.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Paranaiguara: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Perolândia: máxima 27.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Portelândia: máxima 29.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 19.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 27.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Rio Verde: máxima 26.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Serranópolis: máxima 29.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%São Simão: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Turvelândia: máxima 27.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.