A região Sudoeste, para a quinta-feira (23), terá como característica principal as Altas temperaturas. O tempo será marcado por temperaturas elevadas, com Castelândia e Turvelândia registrando as máximas de 31.5°C, seguidas por Lagoa Santa com 31.3°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Chapadão do Céu, com 17.6°C, e Aporé, com 18.2°C.A umidade média na região ficará em 62.67%. Os maiores índices de umidade serão encontrados em Jataí e Santa Rita do Araguaia, ambos com 75.0%, e Perolândia, com 74.0%. A probabilidade média de chuva para a região será de 13.85%, com os maiores índices de chance de chuva em Jataí e Santa Helena de Goiás, ambos com 35.0%, e Perolândia, com 30.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 30.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 30.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 31.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 30.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 29.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 31.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 31.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 30.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 29.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 31.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 31.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 30.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Montividiu: máxima 28.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 28.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 29.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 30.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 28.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 31.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.