A região Sudoeste terá predomínio de sol e tempo firme nesta quinta-feira (23), elevando as temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros devem registrar as máximas mais altas em Acreúna e Turvelândia, que atingem 32,6°C, além de Castelândia, com máxima de 32,4°C. Em contrapartida, o amanhecer promete ser mais frio em municípios como Montividiu e Mineiros, que registrarão mínimas de 15,4°C e 15,5°C, respectivamente.A umidade relativa do ar na região Sudoeste deve apresentar uma média de 58,04% ao longo do dia, com os maiores índices concentrados em Itajá e Aporé, onde a taxa chega a 80,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média regional é de apenas 2,79%, o que reforça o panorama seco. No entanto, o município de Mineiros apresenta a maior chance de precipitação do período, com probabilidade de 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 32,6°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aporé: máxima 30,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Alta: máxima 31,5°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Castelândia: máxima 32,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Caçu: máxima 30,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Chapadão do Céu: máxima 29,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Gouvelândia: máxima 31,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 31,4°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Itarumã: máxima 31,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jataí: máxima 30,3°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 31,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Maurilândia: máxima 32,3°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mineiros: máxima 31,0°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Montividiu: máxima 29,9°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 31,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Perolândia: máxima 30,0°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 30,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Quirinópolis: máxima 32,0°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Rio Verde: máxima 30,8°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 31,1°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 32,1°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 29,8°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Simão: máxima 31,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Turvelândia: máxima 32,6°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.