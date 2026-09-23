A região Sudoeste terá um dia de predomínio de sol e poucas variações meteorológicas nesta quinta-feira (24), indicando condições firmes em todo o território. O calor se sobressai em municípios como Turvelândia, que deve atingir máxima de 33,8°C, seguido de perto por Acreúna com 33,6°C e Castelândia com 33,5°C. Por outro lado, o amanhecer apresenta marcas mais amenas, com as menores temperaturas concentradas em Mineiros, que registra mínima de 18,8°C, e em Chapadão do Céu, com 18,9°C.A umidade relativa do ar terá média de 67,29% na região, apresentando seus maiores índices em Mineiros, com 82,0%, e em Jataí, que registra 81,0%. Já a probabilidade média de chuva para a região é baixa, calculada em 13,94%, embora as chances de precipitação sejam mais expressivas em Montividiu, com 55,0%, e em Perolândia, que atinge 35,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 33,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Aporé: máxima 31,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Alta: máxima 32,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Castelândia: máxima 33,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Caçu: máxima 32,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Chapadão do Céu: máxima 29,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 32,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Itajá: máxima 32,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Itarumã: máxima 32,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Jataí: máxima 31,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Lagoa Santa: máxima 32,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Maurilândia: máxima 33,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Mineiros: máxima 31,3°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 30,4°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Paranaiguara: máxima 31,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Perolândia: máxima 30,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Portelândia: máxima 30,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Quirinópolis: máxima 32,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Rio Verde: máxima 31,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Santa Helena de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 31,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio da Barra: máxima 32,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Serranópolis: máxima 30,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 32,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Turvelândia: máxima 33,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.