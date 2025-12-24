A região Sudoeste terá grande chance de chuva na quinta-feira (25). O tempo indicará as temperaturas mais elevadas em Lagoa Santa (34.8°C), São Simão (34.7°C) e Paranaiguara (34.2°C). Já as mínimas mais baixas serão registradas em Montividiu (18.9°C) e Perolândia (19.5°C).A umidade média na região ficará em 70.23%, com os maiores índices de tempo úmido em Perolândia (91.0%), Santa Rita do Araguaia (90.0%) e Jataí (89.0%). A probabilidade média de chuva é de 26.73%, mas algumas localidades terão chances mais altas, como Cachoeira Alta (75.0%), Montividiu (75.0%) e Serranópolis (70.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 32.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 32.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Aporé: máxima 33.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira Alta: máxima 33.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Castelândia: máxima 33.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 30.0%Caçu: máxima 32.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Chapadão do Céu: máxima 30.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Gouvelândia: máxima 32.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 33.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Itarumã: máxima 32.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Jataí: máxima 29.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 34.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Maurilândia: máxima 33.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 30.0%Mineiros: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Montividiu: máxima 27.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 5.0%Paranaiguara: máxima 34.2°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 28.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Portelândia: máxima 29.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Quirinópolis: máxima 33.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Rio Verde: máxima 30.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santa Helena de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 32.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Serranópolis: máxima 30.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%São Simão: máxima 34.7°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 33.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.