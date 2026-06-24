A região Sudoeste apresentará uma grande chance de chuva na quinta-feira (25). As temperaturas máximas na região serão de 20.6°C em Acreúna, 20.3°C em Santa Rita do Araguaia e 19.9°C em Portelândia. Já as cidades mais frias serão Serranópolis, com mínima de 11.9°C, e Aporé, com 12.2°C.A umidade média na região ficará em 90.67%, com destaque para Itajá e Aporé, que podem registrar 96.0%, e Caçu com 95.0%. A probabilidade média de chuva para o período é de 40.48%, contudo, cidades como Cachoeira Alta e Turvelândia têm até 95.0% de chance de tempo chuvoso, enquanto Aporé registra 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 20.6°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 17.5°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 17.5°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 16.3°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 16.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira Alta: máxima 17.1°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 17.1°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 95.0%Castelândia: máxima 18.8°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 18.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Caçu: máxima 17.0°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 17.0°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 80.0%Chapadão do Céu: máxima 17.4°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 17.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 55.0%Gouvelândia: máxima 18.3°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 18.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Itajá: máxima 16.6°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 16.6°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Itarumã: máxima 16.5°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 16.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Jataí: máxima 18.2°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 18.2°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 16.5°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 16.5°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Maurilândia: máxima 19.1°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Mineiros: máxima 19.1°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 18.5°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 18.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 17.0°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 17.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 60.0%Perolândia: máxima 19.0°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 19.9°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 17.7°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 17.7°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Rio Verde: máxima 18.2°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 18.2°C | sensação térmica mín 12.5°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 18.9°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 18.9°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 20.3°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 19.4°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 80.0%Serranópolis: máxima 16.5°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 16.5°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%São Simão: máxima 17.6°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 17.6°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Turvelândia: máxima 19.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 95.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.