A região Sudoeste terá grande chance de chuva para a quinta-feira (26). O tempo mostrará temperaturas elevadas, com Lagoa Santa registrando 29.2°C, seguida por Itajá com 29.1°C e Itarumã com 28.9°C, como as cidades mais quentes. Já as menores temperaturas são esperadas em Perolândia, com 18.6°C, e Portelândia, com 18.9°C.A umidade média na região ficará em torno de 85.06%. As cidades com maior probabilidade de chuva incluem Acreúna e Santo Antônio da Barra, ambas com 95.0%, e Paranaiguara, com 90.0%. A umidade noturna pode atingir 95.0% em Castelândia, Maurilândia e Santa Helena de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 28.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 28.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Castelândia: máxima 27.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Caçu: máxima 28.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Chapadão do Céu: máxima 27.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 28.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Itajá: máxima 29.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Itarumã: máxima 28.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 27.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Lagoa Santa: máxima 29.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Maurilândia: máxima 27.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Mineiros: máxima 27.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 26.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 55.0%Paranaiguara: máxima 28.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Perolândia: máxima 26.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Portelândia: máxima 26.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 27.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Rio Verde: máxima 26.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Serranópolis: máxima 27.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%São Simão: máxima 28.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Turvelândia: máxima 27.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.