A região Sudoeste terá uma grande chance de chuva amanhã, quinta-feira (26). O tempo será marcado por essa condição. As cidades mais quentes serão Lagoa Santa, com máxima de 28.9°C, Itajá, com 28.7°C, e Castelândia, que atingirá 28.6°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Montividiu e Perolândia, ambas com mínima de 18.5°C, demonstrando um tempo mais ameno nessas localidades.A umidade média na região ficará em 83.73%, com Santa Rita do Araguaia apresentando uma umidade noturna de até 96%. A probabilidade de chuva será de 60% em Cachoeira Alta e Rio Verde, e de 55% em Caçu, indicando que o tempo úmido será predominante.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 28.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira Alta: máxima 28.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Castelândia: máxima 28.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Caçu: máxima 27.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Chapadão do Céu: máxima 26.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Gouvelândia: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Itajá: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Itarumã: máxima 28.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Jataí: máxima 27.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 28.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Maurilândia: máxima 28.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Mineiros: máxima 26.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Montividiu: máxima 25.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 28.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Perolândia: máxima 25.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Portelândia: máxima 25.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 27.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Rio Verde: máxima 26.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 25.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Serranópolis: máxima 27.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 28.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Turvelândia: máxima 28.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.