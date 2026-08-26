A região Sudoeste deve registrar uma jornada de sol firme e sem expectativa de chuvas expressivas nesta quinta-feira (27). Os termômetros locais apresentam marcas médias que variam de 17,52°C ao amanhecer até 32,74°C nas horas mais quentes. Entre os municípios em destaque, Acreúna desponta como o mais quente do dia, com máxima prevista de 33,7°C, acompanhada de perto por Turvelândia, com 33,6°C, e Mineiros, que alcança 33,4°C. Por outro lado, Mineiros também registra a madrugada mais fresca, anotando mínima de 15,2°C, seguida por Perolândia, com 16,3°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 57,69%, com os maiores percentuais concentrados em Itajá e Aporé, onde a taxa alcança 73,0%, além de Quirinópolis, com 70,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média geral é bastante baixa, estimada em apenas 3,08%. O município de Aparecida do Rio Doce lidera as chances de instabilidade com 25,0% de possibilidade de precipitação, seguido por Caçu e Itajá, que registram 15,0% de probabilidade ao longo do dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 33,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 32,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 5,0%Aporé: máxima 32,7°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 33,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 33,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 32,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 31,9°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 32,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 33,1°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 32,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 32,5°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 32,9°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 33,3°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 33,4°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 31,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 32,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 32,2°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 32,2°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 33,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 31,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 33,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 33,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Serranópolis: máxima 32,6°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 32,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 33,6°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.