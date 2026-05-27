A região Sudoeste, na quinta-feira (28), terá o tempo com altas temperaturas. As cidades mais quentes incluem São Simão, com máxima de 31.5°C, Turvelândia, com 31.4°C, e Castelândia, com 31.2°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Montividiu, com mínima de 15.3°C, e Mineiros, com 15.5°C.A umidade média na região ficará em 68.23%, com os maiores índices noturnos em Quirinópolis (89.0%), Itajá (86.0%) e Aporé (86.0%). A probabilidade de chuva para a região é de 4.9%, sendo os maiores índices de 10.0% em Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 30.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 30.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 31.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Caçu: máxima 30.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 28.4°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 30.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 31.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itarumã: máxima 30.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 29.2°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Lagoa Santa: máxima 30.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Maurilândia: máxima 31.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mineiros: máxima 30.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 27.7°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 30.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 28.7°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 30.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 28.9°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.0°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 28.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Turvelândia: máxima 31.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.