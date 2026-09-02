A região Sudoeste terá um dia de sol firme e calor nesta quinta-feira (3), apresentando marcas térmicas elevadas. A média das temperaturas mínimas na região deve ficar em torno de 17,05°C. Entre os destaques locais, Turvelândia desponta como a cidade mais quente, com máxima de 34,7°C, seguida de perto por Castelândia, com 34,5°C, e Acreúna, com 34,4°C. Já os menores índices do dia estão previstos para Itajá, com mínima de 15,0°C, e Lagoa Santa, que deve registrar 15,3°C.A umidade relativa do ar apresentará média regional de 53,65%, alcançando os maiores índices no município de Itajá, com 69,0%, e em Lagoa Santa, com 68,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média na região é de apenas 0,87%, indicando predomínio de tempo seco. A maior chance de precipitação está concentrada em Santa Rita do Araguaia, onde a probabilidade atinge 15,0%, enquanto Mineiros e Chapadão do Céu registram somente 5,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 34,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 33,4°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 33,5°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 33,8°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 34,5°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 33,7°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 32,7°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 33,9°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 33,8°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 33,8°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 33,4°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 33,8°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 34,4°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 34,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Montividiu: máxima 32,1°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 33,1°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 32,8°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 32,4°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 33,8°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 32,7°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 33,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santo Antônio da Barra: máxima 33,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 32,7°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Simão: máxima 33,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 34,7°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.