A região Sudoeste terá tempo com temperaturas elevadas para quinta-feira (30). Para a data, a característica principal do tempo é de altas temperaturas, com Turvelândia alcançando 32.8°C, Castelândia com 32.6°C e Maurilândia com 32.3°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Montividiu, com 17.7°C, e Rio Verde, com 18.2°C.A umidade do tempo na região Sudoeste apresentará uma média de 55.21%, com Gouvelândia registrando as maiores taxas. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 10.0%, e cidades como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta também indicam 10.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 31.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 31.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 32.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 31.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 29.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 31.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 32.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 31.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 30.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 32.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 32.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 31.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 28.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 31.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 29.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 30.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 31.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 29.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 32.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.