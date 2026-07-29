A região Sudoeste terá um dia de predomínio de sol nesta quinta-feira (30), sem previsão de alterações significativas nas condições do tempo. O calor se destaca principalmente no município de Acreúna, que deve registrar máxima de 32,9°C, seguido de perto por Turvelândia, com 32,8°C, e Maurilândia, com 32,3°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas do dia ficam concentradas em Mineiros, que apresenta mínima de 15,2°C, e em Montividiu, com termômetros marcando 15,6°C.A umidade relativa do ar na região registra média de 59,94%, com os índices mais elevados previstos para Itajá, com 82,0%, e Aporé, com 81,0%. Já a probabilidade média de chuva para o território é de apenas 5,96%, embora o potencial para precipitações seja mais expressivo em Chapadão do Céu, que registra 40,0% de chance, e em Portelândia, com probabilidade de 30,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 32,9°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30,2°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aporé: máxima 28,1°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Alta: máxima 30,1°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 32,1°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caçu: máxima 29,9°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 28,2°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 10,0%Gouvelândia: máxima 31,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 28,7°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itarumã: máxima 29,3°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 30,0°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 28,7°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Maurilândia: máxima 32,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mineiros: máxima 31,0°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Montividiu: máxima 30,1°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 30,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 30,5°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 30,7°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 31,4°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 30,7°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Helena de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 31,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 32,1°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Serranópolis: máxima 28,6°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Simão: máxima 30,8°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 32,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.