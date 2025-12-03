A região Sudoeste apresenta grande chance de chuva para a quinta-feira (4). As temperaturas máximas registrarão 28.6°C em Lagoa Santa, 28.4°C em São Simão e 28.3°C em Itajá, enquanto as mínimas serão mais amenas em Montividiu, com 18.3°C, e em Chapadão do Céu, com 18.8°C.A umidade média na região será de 85.73%, com Jataí, Mineiros e Montividiu apresentando índices de até 94.0%. A probabilidade média de chuva está em 54.9%, mas cidades como Mineiros registram 85.0%, Jataí 80.0% e Acreúna 75.0% de chance para o tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Aporé: máxima 28.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Alta: máxima 27.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Castelândia: máxima 26.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Caçu: máxima 27.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Chapadão do Céu: máxima 25.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Gouvelândia: máxima 26.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itajá: máxima 28.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itarumã: máxima 27.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Jataí: máxima 25.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Lagoa Santa: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 30.0%Maurilândia: máxima 26.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mineiros: máxima 25.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 24.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 28.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 30.0%Perolândia: máxima 24.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Portelândia: máxima 26.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 25.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Rio Verde: máxima 25.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Helena de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio da Barra: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Serranópolis: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%São Simão: máxima 28.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Turvelândia: máxima 26.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.