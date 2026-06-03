A região Sudoeste terá tempo com temperaturas amenas para quinta-feira (4). As cidades mais quentes da região incluem Turvelândia, com máxima de 30.1°C, Castelândia, com 29.9°C, e Maurilândia, com 29.8°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas são esperadas em Mineiros, atingindo 11.0°C, e em Jataí, com 11.7°C.Em relação à umidade, a média regional fica em 62.6%. Quirinópolis apresenta os maiores índices de umidade noturna, com 84.0%, seguida por Itajá e Aporé, ambas com 83.0%. A probabilidade de chuva para o dia é de 0.0% em toda a região, com cidades como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta não registrando nenhuma chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.5°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.3°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 12.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 28.6°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 29.4°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 29.9°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 28.7°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 27.3°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 29.5°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 29.3°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 29.0°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 27.8°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 29.3°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 29.8°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 28.5°C, mínima 11.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 26.4°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 28.9°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 27.3°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 27.8°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 29.4°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 27.7°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.7°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.9°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 27.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 29.8°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 30.1°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.