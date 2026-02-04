A região Sudoeste terá grande chance de chuva na quinta-feira (5). O tempo nesta data será marcado por precipitações significativas. As cidades mais quentes serão Castelândia e Maurilândia, ambas com 28.0°C, e São Simão, com 27.9°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Montividiu e Perolândia, ambas com 19.3°C.A umidade média na região será de 90.0%, com Jataí, Montividiu e Chapadão do Céu atingindo 97.0% de umidade. A probabilidade de chuva média é de 52.98%, mas algumas localidades como Turvelândia terão 85.0% de chance de chuva, enquanto Acreúna e Aparecida do Rio Doce apresentam 75.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 26.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 25.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 26.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira Alta: máxima 26.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Castelândia: máxima 28.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Caçu: máxima 25.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Chapadão do Céu: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 30.0%Gouvelândia: máxima 27.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itajá: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Itarumã: máxima 25.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 26.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Lagoa Santa: máxima 26.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Maurilândia: máxima 28.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Mineiros: máxima 25.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 24.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 27.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Perolândia: máxima 25.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Portelândia: máxima 26.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 26.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Rio Verde: máxima 25.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Helena de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 25.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 25.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Serranópolis: máxima 25.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 27.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Turvelândia: máxima 26.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.