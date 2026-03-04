A região Sudoeste terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (5). As temperaturas máximas serão de 32.9°C em Itajá, 32.8°C em Lagoa Santa e 32.5°C em Aporé. Já as temperaturas mínimas ficarão em 18.9°C em Perolândia e 19.0°C em Mineiros.A umidade média na região será de 67.9%, com Montividiu registrando o maior índice de 90.0%, seguido por Santo Antônio da Barra com 89.0% e Acreúna com 88.0%. A probabilidade média de chuva é de 28.17%, mas algumas localidades como Santo Antônio da Barra (95.0%), Acreúna (90.0%) e Maurilândia (90.0%) terão as maiores chances de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 90.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 32.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 31.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 31.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 85.0%Caçu: máxima 31.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Chapadão do Céu: máxima 31.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 31.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Itajá: máxima 32.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 32.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 31.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 32.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 31.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Mineiros: máxima 31.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 28.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 31.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 29.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 30.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 31.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Rio Verde: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 80.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 95.0%Serranópolis: máxima 31.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 31.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.