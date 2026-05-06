A região Sudoeste, para quinta-feira (7), apresentará altas temperaturas como sua principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão Itajá, Lagoa Santa e São Simão, todas com máxima de 33.1°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Montividiu, com 16.4°C, e Mineiros, com 16.5°C.\nA umidade do tempo na região Sudoeste registrará uma média de 58.92%. Em relação às probabilidades de chuva, a média será de apenas 2.69% para o dia. As cidades com as maiores probabilidades de chuva, atingindo 10%, incluem Maurilândia, Mineiros, Paranaiguara, Portelândia, Quirinópolis e São Simão.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:\nAcreúna: máxima 32.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%