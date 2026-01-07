A região Sudoeste para quinta-feira (8) apresenta grande chance de chuva, marcando o tempo na data. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Lagoa Santa com 30.1°C, Itajá com 29.8°C e Aporé com 29.7°C. Já as mínimas mais baixas são registradas em Montividiu com 18.6°C e Perolândia com 18.8°C.A umidade média na região é de 79.29%, com cidades como Perolândia (92.0%), Chapadão do Céu (91.0%) e Santa Rita do Araguaia (91.0%) registrando os maiores índices. A probabilidade média de chuva é de 35.29%, mas algumas localidades indicam chances mais elevadas, como Gouvelândia (80.0%), Portelândia (75.0%) e Acreúna (70.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 29.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira Alta: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Castelândia: máxima 27.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Caçu: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 26.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 30.0%Gouvelândia: máxima 28.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 29.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Itarumã: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 27.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 30.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Maurilândia: máxima 27.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Mineiros: máxima 26.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Montividiu: máxima 25.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Paranaiguara: máxima 28.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 26.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Portelândia: máxima 27.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Quirinópolis: máxima 27.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 26.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Serranópolis: máxima 27.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%São Simão: máxima 28.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 28.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.