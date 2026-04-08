A região Sudoeste terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (9), marcando a principal característica do tempo. As cidades mais quentes incluem Lagoa Santa, São Simão e Turvelândia, todas com máxima de 30.3°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Montividiu, com 18.9°C, e Perolândia, com 19.0°C.A umidade média na região ficará em 81.17%, com destaque para Caçu, Jataí e Mineiros, que podem atingir até 93.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 43.94%, mas algumas cidades como Acreúna e Santo Antônio da Barra podem ter até 95.0% de probabilidade, e Turvelândia, 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 95.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Aporé: máxima 29.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 30.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Castelândia: máxima 30.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Caçu: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Chapadão do Céu: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Gouvelândia: máxima 29.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Itajá: máxima 30.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Itarumã: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 28.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Lagoa Santa: máxima 30.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Maurilândia: máxima 30.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Mineiros: máxima 29.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 30.0%Montividiu: máxima 27.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Paranaiguara: máxima 30.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Perolândia: máxima 28.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Portelândia: máxima 28.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Quirinópolis: máxima 29.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Rio Verde: máxima 28.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 95.0%Serranópolis: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Turvelândia: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.