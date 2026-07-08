A região Sudoeste apresentará um tempo com temperaturas amenas a quentes para a quinta-feira (9). As cidades mais quentes serão Acreúna, com máxima de 30.6°C, Turvelândia, com 30.4°C, e Maurilândia, com 30.3°C. Já as menores temperaturas mínimas serão registradas em Montividiu, com 11.8°C, e Mineiros, com 12.3°C.A umidade média na região ficará em 60.92%, com Aporé registrando a maior umidade, chegando a 81.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 7.6%, sendo que Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta apresentam as maiores probabilidades de precipitação, com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.6°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.4°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aporé: máxima 29.3°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 29.9°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 30.2°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 29.5°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 28.5°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 29.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 29.8°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 29.5°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 29.1°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 29.7°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 30.3°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 29.9°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 12.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 27.8°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 11.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 29.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 28.9°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 29.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Quirinópolis: máxima 30.2°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 28.9°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.0°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.1°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 28.8°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Simão: máxima 29.9°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 30.4°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.