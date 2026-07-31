A região Sudoeste apresentará predomínio de sol e ausência de precipitações neste sábado (1), com marcas térmicas que variam bastante entre a madrugada e o período da tarde. No topo dos termômetros, Turvelândia registra a máxima mais alta, atingindo 32,9°C, seguida de perto por Acreúna e Cachoeira Alta, ambas com previsão de 32,8°C. Por outro lado, o amanhecer será mais frio em Mineiros, que deve registrar mínima de 14,5°C, e em Santo Antônio da Barra, onde os índices chegam a 15,0°C.A umidade relativa do ar na região terá uma média de 44,46%, apresentando melhores condições em municípios como Aporé, com índice de 67,0%, e Itajá, com 64,0%. Em relação às chuvas, a expectativa é nula para todo o território, com probabilidade média de precipitação de 0,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 32,8°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 32,5°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 32,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 32,8°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 32,1°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 31,4°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 32,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 32,7°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 32,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 31,6°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 32,7°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 32,6°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 32,2°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 14,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 30,4°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 31,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 30,7°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 30,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 32,8°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 31,2°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 31,6°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 32,3°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 31,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 32,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 32,9°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.