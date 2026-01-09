A região Sudoeste terá grande chance de chuva no sábado (10). O tempo apresentará máximas elevadas, com Lagoa Santa atingindo 33.6°C, seguida por Itajá e Paranaiguara, ambas com 33.3°C. As temperaturas mínimas, por sua vez, serão de 18.5°C em Montividiu e 18.9°C em Perolândia.A umidade relativa do tempo na região Sudoeste ficará em média em 68.56%. A probabilidade de chuva para a região terá uma média de 19.9%, mas o tempo em Mineiros terá maior chance, com 65.0%, enquanto Chapadão do Céu apresenta 50.0% e Jataí, 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Aporé: máxima 33.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Alta: máxima 32.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Castelândia: máxima 31.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 31.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Chapadão do Céu: máxima 29.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Gouvelândia: máxima 32.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 33.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Itarumã: máxima 31.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Jataí: máxima 29.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 33.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Maurilândia: máxima 31.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 28.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Paranaiguara: máxima 33.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Perolândia: máxima 28.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Portelândia: máxima 30.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Quirinópolis: máxima 31.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 29.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 30.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%São Simão: máxima 33.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Turvelândia: máxima 32.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.