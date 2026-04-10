A região Sudoeste terá grande chance de chuva para o sábado (11). Este tempo instável é a principal característica, com alta probabilidade de precipitação em algumas localidades. As cidades mais quentes serão Turvelândia, com máxima de 32.6°C, Castelândia com 32.3°C e Maurilândia com 31.9°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Perolândia, com 19.6°C, e Chapadão do Céu, também com 19.6°C.A umidade média na região ficará em 69.87%. Mineiros terá a maior umidade, atingindo 85.0%, seguido por Chapadão do Céu e Santa Rita do Araguaia, ambos com 84.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 14.81%, mas Serranópolis apresenta 60.0% de chance de chuva, sendo a cidade com maior índice. Mineiros e Rio Verde também registram chances mais elevadas, com 35.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 30.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 32.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Caçu: máxima 30.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Gouvelândia: máxima 31.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 31.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 31.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 31.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 31.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 30.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 31.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 29.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Quirinópolis: máxima 31.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Serranópolis: máxima 29.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 32.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.