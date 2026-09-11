A região Sudoeste registra um dia de céu limpo e sem indicativos de alteração em suas condições atmosféricas neste sábado (12). O dia começa com temperaturas amenas que registram média mínima de 19,86°C, mas o calor ganha força à tarde, com Acreúna atingindo a máxima de 36,1°C, seguida por Santo Antônio da Barra e Turvelândia, ambas com 35,7°C. Em contrapartida, as marcas mais baixas ocorrem em Montividiu e Chapadão do Céu, onde as mínimas chegam a 18,9°C.A umidade relativa do ar apresenta média de 57,0% na região, tendo o seu índice mais elevado concentrado em Aporé, com 81,0%, seguido por Itajá, que registra 80,0%. A probabilidade média de chuva para a região é de apenas 8,56%, sendo que as maiores chances de precipitação não passam de 15,0% em municípios como Itajá, Lagoa Santa e São Simão.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 36,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 32,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aporé: máxima 31,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Alta: máxima 32,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Castelândia: máxima 34,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Caçu: máxima 32,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 31,6°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Gouvelândia: máxima 33,5°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itajá: máxima 31,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Itarumã: máxima 32,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jataí: máxima 33,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Lagoa Santa: máxima 31,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Maurilândia: máxima 35,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mineiros: máxima 34,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Montividiu: máxima 33,5°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Paranaiguara: máxima 32,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Perolândia: máxima 33,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Portelândia: máxima 33,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Quirinópolis: máxima 33,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Rio Verde: máxima 34,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Helena de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 34,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio da Barra: máxima 35,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Serranópolis: máxima 32,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Simão: máxima 32,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Turvelândia: máxima 35,7°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.