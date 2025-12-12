A região Sudoeste terá uma grande chance de chuva neste sábado (13). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Paranaiguara, com 31.9°C, Gouvelândia, com 31.8°C, e Lagoa Santa, também com 31.8°C. Já as menores temperaturas mínimas serão em Montividiu, com 20.4°C, e Perolândia, com 20.9°C.A umidade média na região será de 78.27%, com os maiores índices noturnos em Perolândia (93.0%), Montividiu (92.0%) e Santa Rita do Araguaia (92.0%). A probabilidade média de chuva para o dia será de 27.21%, com destaque para as cidades de Chapadão do Céu, onde a probabilidade atinge 75.0%, Itajá e Aporé, ambas com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Aporé: máxima 30.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 31.6°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 31.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 31.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Chapadão do Céu: máxima 27.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 31.8°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Itajá: máxima 30.7°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 31.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Jataí: máxima 27.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 31.8°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 31.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 27.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 26.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 31.9°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Perolândia: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 27.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 31.8°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Rio Verde: máxima 28.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 28.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.8°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Turvelândia: máxima 31.5°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.