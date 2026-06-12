A região Sudoeste terá uma grande chance de chuva no sábado (13), que será a principal característica do tempo. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Acreúna, com 29.5°C, Turvelândia, com 29.4°C, e Castelândia, com 28.8°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão em Montividiu, com 16.3°C, e Mineiros, com 16.6°C.A umidade média na região Sudoeste será de 83.83%, com maiores índices registrados em cidades como Itajá e Aporé, ambas com 96.0%, e Lagoa Santa, com 95.0%. Em relação à precipitação, a probabilidade média de chuva para a região é de 45.67%. No entanto, algumas cidades apresentam chances bem maiores, como Chapadão do Céu, com 95.0%, Serranópolis, com 80.0%, e Perolândia, com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Aporé: máxima 26.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Cachoeira Alta: máxima 27.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Castelândia: máxima 28.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Caçu: máxima 27.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Chapadão do Céu: máxima 26.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Gouvelândia: máxima 27.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Itajá: máxima 26.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Itarumã: máxima 26.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Jataí: máxima 27.7°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 26.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Maurilândia: máxima 28.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Mineiros: máxima 28.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 27.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 26.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Perolândia: máxima 27.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Portelândia: máxima 27.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Quirinópolis: máxima 27.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Rio Verde: máxima 27.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Serranópolis: máxima 26.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 26.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Turvelândia: máxima 29.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.