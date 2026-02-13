A região Sudoeste terá tempo com temperaturas elevadas para sábado (14). As cidades mais quentes serão Castelândia, com máxima de 31.8°C, Turvelândia, com 31.7°C, e Gouvelândia, com 31.6°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Perolândia, com mínima de 19.0°C, e Mineiros, com 19.2°C.A umidade média na região ficará em 70.71%, com cidades como Jataí, Mineiros e Perolândia apresentando os maiores índices noturnos, chegando a 81.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, de 12.79%, sendo que Cachoeira Alta, Caçu e Itajá registram as maiores chances de precipitação, com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 30.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 31.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 31.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caçu: máxima 30.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 28.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 31.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 30.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 30.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 31.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 29.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 28.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 31.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 28.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 30.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 29.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 29.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 31.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.